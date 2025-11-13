Eventi motoristici: alla Parva Domus la prima riunione di coordinamento per minimizzare i disagi Massima attenzione alle criticità riferite da una parte della cittadinanza. Primo incontro di questo tipo; alla presenza di Segretari di Stato, Federazioni e varie altre realtà coinvolte. Obiettivo sostenibilità

“Il nostro territorio nel tempo cambia – ha sottolineato il Segretario di Stato Andrea Belluzzi -, la società cambia; e anche noi dobbiamo essere in grado di adeguarci ai tempi”. Prima volta, per una riunione di questo tipo. Alla presenza dei Segretari agli Interni e allo Sport, del Direttore del Dipartimento Territorio, rappresentanti della Polizia Civile. Oltre naturalmente ai vertici di FAMS ed affiliate, alla federazione motociclistica; e con il coinvolgimento dell'Automobile Club.

Al centro la volontà di ovviare alle criticità segnalate da non pochi cittadini riguardo l'organizzazione di manifestazioni motoristiche: c'è chi ha parlato ad esempio di eccessiva vicinanza fra il Rally Legend e quello di Halloween, con relativi disagi per le chiusure di strade. L'obiettivo non è certo rinunciare a questi appuntamenti sportivi, ma piuttosto tararne la logistica in vista della stagione 2026; lavorando su ordine e sostenibilità. E ciò grazie ad un puntuale coordinamento; “distribuendo – rimarca il Segretario Belluzzi -, per quello che è possibile, l'uso del territorio e le chiusure; dandosi una sorta di regolamentazione. Collaborando”.

“Questo – ha aggiunto il Segretario Rossano Fabbri - è l'inizio di un confronto che deve tendere ad armonizzare sempre di più l'importanza di questi eventi, di queste manifestazioni, con il vivere quotidiano della cittadinanza. E' un tavolo importante, fortemente voluto anche dalla Segreteria di Stato allo Sport”. Quanto al prossimo rally di Halloween si ragiona su date alternative. Da più parti è stato fra l'altro giudicato inopportuno tenere un simile evento in occasione del Ponte di Ognissanti. Fondamentale, più in generale, un'adeguata programmazione. Non a caso si è insistito sul dialogo fra Stato e organizzatori. “Il 2025 – ha dichiarato il Presidente FAMS Paolo Valli - ci insegna che dobbiamo cercare di coordinare il più possibile questo tipo di gare per renderle fruibili a tutti e cercare di agevolare quello che è una situazione della popolazione residente dove insistono appunto le prove e le gare”.

Nel servizio le interviste ai Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Rossano Fabbri Paolo, e al Presidente FAMS Paolo Valli



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: