Eventi motoristici sul Titano: varia il trasporto pubblico l’8 e 9 agosto

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa che, in occasione del Campionato Italiano Velocità in Salita e del 52° Circuito Scuderia San Marino, il servizio di trasporto pubblico subirà modifiche temporanee nei giorni venerdì 8 e sabato 9 agosto 2025. In particolare, saranno interessate le linee 1 e 2 con alcune corse anticipate, limitate o deviate. Le modifiche sono necessarie a causa delle chiusure stradali previste per lo svolgimento delle competizioni.

Qui la nota dell'azienda dove sono elencate tutte le modifiche. Per tutti i dettagli, l'utenza è invitata a consultare i canali ufficiali dell'A.A.S.S.










