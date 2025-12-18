SANITÀ Ex assessore Sanità Emilia Romagna Donini: "San Marino non è un distretto della Romagna, è uno Stato" Ospite al convegno organizzato da CSdL, PSD e Libera per celebrare i 70 anni della legge istitutiva dell'ISS: "San Marino punto di riferimento anche dell'area del Mediterraneo"

"Una ricorrenza, quella dei 70 anni del sistema universalistico qui a San Marino, che può parlare non solo San Marino, ma nel contesto più internazionale, dando spunti di riflessione anche per una revisione prospettica della politica sanitaria. San Marino deve essere considerato non come un distretto della Romagna, ma come uno Stato, un punto di riferimento anche dell'area del Mediterraneo - commenta l'ex assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna Raffaele Donini - Credo che questo sia un momento storico che incrocia delle variabili strutturali che incideranno sul sistema sanitario, intanto la demografia, in termini di invecchiamento della popolazione, grazie al fatto che la vita si è allungata, però deve essere un invecchiamento attivo, deve essere un invecchiamento in salute, deve essere potenziata ai massimi la prevenzione sanitaria, perché prima arriviamo a diagnosticare le malattie, prima incidiamo sui nostri comportamenti di vita, prima garantiamo anche la sostenibilità al sistema, che altrimenti necessita di finanziamenti sempre maggiori".

Nel video l'intervista a Raffaele Donini ex assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: