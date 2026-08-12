Ex Colonia Enel, approvato il progetto di fattibilità. Diventerà una nuova piazza sul mare

Una palestra a cielo aperto, uno spazio giochi inclusivo e una grande area capace di ospitare mercatini, iniziative culturali e piccoli eventi. Dopo la demolizione dell’ex Colonia Enel, avvenuta la scorsa primavera, prende forma il futuro di uno dei comparti strategici della zona sud di Rimini. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la rigenerazione dell’area compresa tra il Parco del Mare e viale Regina Margherita.

L’obiettivo è trasformare lo spazio lasciato libero dal vecchio edificio in una vera e propria piazza sul mare, aperta e fruibile durante tutto l’anno. Il progetto punta innanzitutto a ricucire il rapporto tra la città e la spiaggia. La demolizione della colonia ha infatti liberato la visuale verso l’Adriatico, creando una sorta di “cannocchiale” verso l’orizzonte e permettendo di mettere in collegamento la zona a monte di viale Regina Margherita con la spiaggia libera e con il sistema del Parco del Mare.

La nuova piazza sarà suddivisa in tre grandi aree funzionali. La prima sarà dedicata allo sport e al benessere, con una palestra all’aperto per l’allenamento outdoor. La seconda ospiterà un playground inclusivo e innovativo, pensato per bambini di diverse fasce d’età. La terza sarà invece una sorta di agorà longitudinale, uno spazio flessibile dotato delle infrastrutture necessarie per accogliere mercatini, manifestazioni culturali e piccoli eventi anche durante i mesi invernali. Proprio la possibilità di utilizzare l’area oltre la stagione balneare rappresenta uno degli elementi centrali dell’intervento. In coerenza con il Piano dell’Arenile, il Comune punta infatti a creare uno spazio capace di essere attrattivo per residenti e turisti dodici mesi all’anno, contribuendo al percorso di destagionalizzazione della zona sud. Il progetto non si fermerà agli spazi aperti. In una fase successiva saranno definite anche le funzioni di due strutture previste all’interno della piazza, destinate ad accogliere pubblici esercizi e servizi legati al Parco del Mare e alla spiaggia.



L’investimento previsto ammonta complessivamente a 2,45 milioni di euro, di cui 1,25 milioni finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Bando Rigenerazione Urbana 2024. Secondo il cronoprogramma indicato dall’amministrazione comunale, l’obiettivo è dare il via ai lavori nella primavera del 2027.









