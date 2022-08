Ex dipendenti Ape Rouge: "Stipendi non pagati e contributi non versati"

Un ex dipendente dell'Ape Rouge, che a suo dire deve avere ancora 2.000 euro da marzo, sostiene che il locale “va avanti solo perché non paga chi ci lavora”. Un'accusa suffragata dalle federazioni servizi dei tre sindacati sammarinesi che stanno tutelando, proprio per questa ragione, altri ex dipendenti del bar ristorante. “La situazione è molto critica. Noi – dichiara Matteo Missiroli, Federazione Servizi Csdl – abbiamo seguito quattro ex dipendenti della brigata di cucina che non hanno ricevuto delle buste paga. E' stata fissata una commissione conciliativa permanente, slittata su richiesta della Original Taste (a cui fa capo l'Ape Rouge) e alla nuova data non si sono neanche presentati. Poi abbiamo avuto anche segnalazioni di contributi non versati e abbiamo fatto una segnalazione per lavoro irregolare. Il danno non è solo per i dipendenti ma anche per le casse dello Stato”. “E' un fenomeno che purtroppo è diventato diffuso. Come sindacato – afferma Francesca Guiducci, Federazione Servizi Cdls – abbiamo attivato le procedure di recupero, ma a volte non si arriva alla conciliazione e quindi si procede per le vie legali”. L'Ape Rouge “Non è un nostro associato ma – commenta il Presidente Usot Rossano Ercolani – siamo sempre stati per il rispetto delle regole, anche quando non sono condivisibili. I dipendenti che lavorano con noi sono la nostra immagine. Senza dipendenti non riusciremmo a fare nulla”. La proprietà dell'Ape Rouge, attraverso il suo legale, fa sapere che preferisce non rilasciare dichiarazioni sulla vicenda e attende l'esito delle vertenza in atto.