Ex ferrovia Rimini-San Marino tra passato e futuro: a Cerasolo Ausa il via alla mappatura del tracciato storico

C’è una linea ferroviaria che per decenni ha segnato il paesaggio e la memoria del territorio e che oggi sta tornando sempre più al centro dell’attenzione: è quella dell’ex tracciato Rimini–San Marino. Ma se il treno biancoazzuro, da parte sammarinese, sta muovendo passi importanti verso il ripristino e la valorizzare turistica della tratta che collega la Città di San Marino a Borgo Maggiore, con i primi lavori di allungamento dei binari nel piazzale della ex-stazione della capitale in partenza, diversi sembrano essere i ragionamenti nella parte italiana.

In particolare, nella frazione di Cerasolo Ausa: il Comune di Coriano fa sapere con una nota stampa di aver avviato un rilievo topografico della tratta, con l'obiettivo di ricostruire con precisione il percorso dell'antico tracciato ferroviario. La fase conoscitiva è propedeutica alla progettazione di un intervento di riqualificazione orientato alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità urbana, con particolare attenzione alla zona del centro commerciale di Cerasolo Ausa.

"Il rilievo dell’ex tratta ferroviaria Rimini-San Marino – dichiara il Sindaco del Comune di Coriano Gianluca Ugolini – rappresenta un primo passo concreto per restituire valore a un’infrastruttura che ha segnato la storia del nostro territorio. Conoscere in modo preciso lo stato e il tracciato dell’area è fondamentale per poter progettare interventi di riqualificazione sostenibili, capaci di migliorare la qualità dell’abitato di Cerasolo Ausa e di creare nuove opportunità di fruizione per la comunità. È un lavoro di attenzione e cura verso il territorio, che guarda al futuro partendo dalla sua storia".













