Ex Tiro a Volo, Ass. Micologica: "Centinaia di alberi distrutti con delle strutture alberghiere".

In una nota l'Associazione Micologica si scaglia contro il bando internazionale sulla concessione dell'area dell'ex tiro a volo. "Anche oggi si fa tutto di nascosto senza informare la Giunta di Castello e i più diretti interessati che sono gli abitanti" scrive, ricordando che già nel 2012 si diceva "pronta a fare le barricate" all'ipotesi della costruzione di un "albergone" nella zona.



"Bisognerà poi mettere in conto - scrive - che la realizzazione di strutture alberghiere di quel tipo, comporterà la distruzione di centinaia di alberi per lo più querce". La Micologica chiede di realizzare le costruzioni previste in un'altra parte del territorio "senza devastare il monte" e realizzare nella struttura uno spazio fruibile ai sammarinesi meno invasivo.

