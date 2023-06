TURISMO Ex tiro a volo, botta a risposta tra Usot e Berti

Botta e risposta tra Usot e Capogruppo Npr Berti in merito all'area dell'ex tiro a volo. Dopo l'incontro organizzato dal Comitato Civico per l'ex tiro a volo, gli albergatori prendono carta e penna per replicare a quanto emerso dal comunicato diffuso dagli organizzatori sulle dichiarazioni di Berti. Dichiarazioni offensive verso tutti gli imprenditori del Settore ricettivo – scrivono - definiti “incapaci e solo petulanti aiuti e sostegni”. Abbiamo avanzato proposte alle competenti Segreterie di Stato ed ai Governi che nel tempo si sono succeduti, compreso l’attuale, ai quali non solo non si è mai detto SI ma nemmeno si è mai risposto con un NO. Infine – conclude l'Usot - non esistono strutture ricettive a 5 stelle perchè la “destinazione” non merita strutture di quel livello.

A stretto giro la replica di Berti che esordisce scusandosi con Usot e le associazioni di categoria. Berti riferisce che quanto riportato il giorno successivo all'incontro non è quanto da lui detto in quell'occasione. Sull'assegnazione ad Alpitur, il capogruppo di Npr informa di aver fatto notare come si inserisca nell'ottica di potenziare il settore della ricezione alberghiera di alto livello. “I nostri operatori del settore – scrive - non hanno evidentemente capacità economica od imprenditoriale per aggredire quel settore di nicchia che richiede elevati investimenti e nessuna certezza di ritorno economico. Non credo sia un'affermazione offensiva, ma una semplice constatazione”. Infine Berti lancia l'idea di far rifiorire il centro storico attraverso un "Albergo Diffuso" coinvolgendo Stato e privati.

