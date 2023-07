SAN MARINO Ex tiro a volo, festa della Giunta di Città che presenta il progetto polifunzionale per l'area Il logo dell'area polifunzionale, spiega la Giunta di Castello, nasce da un concorso degli studenti dell'Università di San Marino e della Scuola Secondaria superiore.

Ex tiro a volo, festa della Giunta di Città che presenta il progetto polifunzionale per l'area.

Festa della Giunta di San Marino Città nell'area Ex Tiro a Volo. Evento organizzato per presentare il piano di riqualificazione dell'area che la Giunta sta portando avanti. La zona è ora una centro polifunzionale per tutte le età che ospita attività sportive, olistiche, sociali e culturali.

Gli spazi interni della struttura sono stati adibiti a co-working, sale studio, spazi per riunioni per associazioni, federazioni e gruppi di vario genere che non abbiano una propria sede. Il logo dell'area polifunzionale, svelato alle Autorità, è nato da un concorso degli studenti dell'Università di San Marino e della Scuola Secondaria superiore.

