CASTELLO DI CITTA' Ex Tiro a Volo: Giunta al lavoro per la riqualificazione interna Sottolineata l'importanza delle strutture in chiave socializzazione

La Giunta di Città annuncia l'avvio di un processo di riqualificazione delle sale della struttura. Si è partiti dall'adeguamento di una sala – grazie anche all'intervento dell'Azienda lavori pubblici – per ospitare eventi sociali e culturali. Obiettivo 2025: inaugurare una nuova aula studio, che sia punto di riferimento per i ragazzi di tutti i Castelli. Sottolineata l'importanza delle strutture in chiave socializzazione, “con il valore aggiunto – scrive - di spazi esterni ampi e pronti ad essere vissuti”. Un modo anche per rispondere "alle esigenze della comunità, creando opportunità per la crescita e la formazione delle giovani generazioni".

