SAN MARINO Ex tiro a volo, il Segretario Fabio Righi: "Tutela ambiente priorità, ma molta convinzione nel portare avanti il progetto" "Siamo nella fase di stesura della convenzione - aggiunge Righi - è un investimento che da anni San Marino attende"

Dopo la conferma arrivata ieri nella conferenza stampa del Congresso di Stato da parte del Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati sull'ex tiro a volo, anche il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi conferma passi in avanti con l'azienda italiana Alpitour.

"Stiamo continuando a lavorare - afferma - siamo nella fase di stesura della convenzione o comunque del percorso che porterà alla realizzazione del progetto presentato; quindi individuazione dei vari step che guidino il progetto da adesso fino alla concreta realizzazione e avvio dei lavori per poter attrarre in territorio un investimento che da anni la Repubblica attende".

Sulle preoccupazioni sollevate nella petizione presentata ai Capitani Reggenti, Fabio Righi rassicura: "È un'area che plurimi governi, di diversa estrazione, hanno sempre destinato a investimenti di questo tipo. Si è riusciti ad attirare l'attenzione di un investitore come Alpitour che ha espresso manifestazione di interesse per lavorare su quest'area. Per quanto riguarda tutela ambientale e status patrimonio UNESCO credo che sia interesse di tutti preservarle e mantenerle. Credo che Alpitour stessa abbia attenzione a questo. Mi sento di rassicurare da questo punto di vista nessuna deturpazione del territorio, ma molta convinzione in ogni caso nel portare avanti un investimento che, ripeto, il tessuto sammarinese aspetta da tempo".

Nel servizio l'intervista a Fabio Righi (Segretario di Stato per l'Industria)

