Ex tiro a volo, l'Associazione Micologica: "Chiediamo venga rispettata la natura"

Nel servizio l'intervista a Sante Vagnetti (Presidente Associazione Micologica Sammarinese)

“L’Associazione Micologica Sammarinese è pronta a fare le barricate per difendere quella bellissima parte del nostro territorio.” Finiva così un articolo del 2012 del “Sottobosco” sul progetto dell'allora rinominato “albergone” di Murata. L'Associazione torna a esprimere preoccupazioni sul nuovo bando internazionale per dare in concessione l'area a priva: “La nostra richiesta – spiegano - è di valutare possibili alternative sul territorio con meccanismi più partecipati da discutere insieme alla cittadinanza”.

"Noi come associazione micologica - afferma il presidente Sante Vagnetti - ci interessa la tutela ambientale di quell'area bellissima, patrimonio di tutti i cittadini. Vogliamo che questo posto rimanga fruibile alla cittadinanza e che non venga devastato da costruzioni non sostenibili".

"Non siamo contrari alla riqualificazione dell'area - aggiunge- ma certi criteri devono essere rispettati. Vogliamo che quella zona resti fruibile per tutti i cittadini".

