GIORNATA DELLA TERRA Ex tiro a volo: tavola rotonda dedicata all'ambiente L'evento, organizzato dalla Giunta di Castello di Città, anticipa la "Giornata della Terra" di domani

Dal saluto alla terra danzato, alla camminata nel bosco in compagnia dell'associazione micologica: è solo una parte del programma di eventi organizzati dalla Giunta di Castello di Città, all'ex Tiro a Volo di Murata, per anticipare la “Giornata della Terra” che ogni anno invita a riflettere non solo sulla salvaguardia del pianeta, ma anche sull'impatto che le nostre attività o abitudini hanno sull'ambiente.

Tra gli appuntamenti ideati dalla Giunta anche una tavola rotonda per affrontare diversi aspetti legati al cambiamento climatico, come le tecnologie green, l'importanza delle alberature e la resilienza delle strutture a un clima in costante mutamento.

Nel servizio l'intervista a Davide Forcellini (Ricercatore e docente)

