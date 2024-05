Executive Manager Usa al seminario su innovazione della Segreteria all'Industria Focus a professionisti di aziende americane che stanno svolgendo il loro Executive MBA alla California State University East Bay

Arriva dalla dinamica Silicon Valley il gruppo di esecutive manager che ha seguito oggi il seminario su innovazione e sviluppo al Centro Congresso Kursaal organizzato dalla Segreteria all'Industria.

"San Marino è un luogo che offre non solo opportunità per quanto riguarda gli investimenti grazie anche la normativa la dinamicità nel contesto internazionale - spiega il professor Dave Anilkumar, advisor per la space economy - ma soprattutto offre delle opportunità di scambio per i ragazzi e per le imprese e sicuramente mette le basi per un ponte più fattivo tra Silicon Valley e il Titano".

Organizzato dalla Segreteria all'Industria, questo focus, a professionisti di aziende americane che stanno svolgendo il loro Executive MBA alla California State University East Bay è nato grazie al collegamento con il professor Dave Anilukmar, advisor per la space economy.

Il panel è stata l'occasione per raccontare il percorso di San Marino negli ultimi 20 anni, il suo adeguamento ai più prestigiosi standard internazionali e la sua nuova identità economica che punta su ricerca e sviluppo.

"Le politiche portate avanti evidentemente stanno portando anche un’immagine a livello internazionale di un certo tipo - commenta il Segretario all'Industria Fabio Righi - e che poi inevitabilmente riporta degli sviluppi molto concreti sul territorio. Questo vuol dire anche opportunità per i nostri giovani di interazioni con Università fuori dai confini e attrazione di investimenti da nuove realtà".

San Marino è un ecosistema completo in cui ogni soluzione ha degli effetti nazionali sia che riguardi formazione, impresa, innovazione.

"San Marino è un paese piccolo - continua Raj Shea, professore Management California State University East Bay - ma molto attrattivo per gli investimenti".

E a proposito di investimenti una delle più prestigiose Holding italiane nel settore dell'aviazione, AvioEnergy, apre i suoi uffici sul Titano. Leader nel mondo in ricerca e innovazione tecnologica per le energie rinnovabili e per i sistemi di generazione elettrica a bordo dei velivoli si insedierà in Repubblica.

"Non voglio nemmeno parlare solo e sempre di space economy perché sembra qualcosa di estremamente circoscritto - conclude il Segretario Righi- .In realtà tocca tutti i settori dell’economia, tocca tutti i settori dei quali le nostre piccole e medie imprese si stanno occupando. Certamente ci sarà un focus su questo perché sarà il volano dell’economia del futuro".



