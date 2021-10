Expo 2020 Dubai: al Padiglione di San Marino la prima visita di uno Sceicco

La corrispondenza di Elisabetta Norzi

A sottolineare l'importanza della partecipazione dei piccoli Paesi come San Marino ad Expo 2020 Dubai, è stato lo Sceicco Ammar bin Humaid Al Nuaimi, principe ereditario di Ajman, una delle sette città che compongono gli Emirati Arabi Uniti. Lo Sceicco ha visitato il padiglione questa mattina, fermandosi a lungo di fronte alla teca con la riproduzione del Tesoro di Domagnano; sorpreso dalla speciale connessione tra San Marino e gli Emirati, grazie all'originale della preziosa fibula a forma di aquila, esposta al Louvre di Abu Dhabi. Poi un'altra lunga tappa alla balestra, simbolo di difesa e libertà sammarinese, come gli ha spiegato Ettore Zonzini, al tavolo interattivo che racconta il Sistema Paese e ai prodotti esposti allo shop.







I volontari, tutti preparatissimi, hanno risposto anche alle domande che lo Sceicco ha fatto sulla storia, l'ordinamento politico e la geografia del Titano. Letizia Cardelli, direttrice del padiglione di San Marino "Un riconoscimento importante per San Marino, dimostrazione di un reale interesse per il Paese, che si aggiunge al successo di pubblico di questi ultimi giorni: lo scorso week end il padiglione ha accolto ben 5000 visitatori in una sola giornata, e 30.000 dalla data dell'inaugurazione, il primo di ottobre":

Prima visita di uno Sceicco al padiglione sammarinese che ha detto, salutando e ringraziando in italiano, di voler visitare presto il Titano. Sono sempre più numerosi gli incontri istituzionali che si stanno spostando all'interno di Expo, incluso uno degli ultimi Consigli dei Ministri Emiratino, che si è svolto al padiglione degli Emirati. In una Dubai che con meno di 100 casi di Covid al giorno, ha ripreso la sua vita di sempre e si sta finalmente ripopolando anche di turisti, con hotel al completo, il consueto traffico nelle strade e lunghissime file per entrare anche ai Padiglioni di Expo.

Elisabetta Norzi