SALUTE Expo 2020 Dubai, Ciavatta: “San Marino al lavoro per progetti negli Emirati” La corrispondenza settimanale di Elisabetta Norzi

"Se non uniamo le forze per progettare un sistema sanitario globale inclusivo e a prova di crisi pandemica, non possiamo davvero superare le difficoltà messe a nudo dal Covid-19". Così Reem Al Hashimy, direttrice Generale di Expo Dubai, in apertura dell'ottava settimana tematica dedicata alla Salute e al Benessere. Organizzata dall'Università di Medicina emiratina Mohammed Bin Rashid e dall'Organizzazione mondiale della sanità, in questi giorni ad Expo si discute di medicina, di nuove tecnologie, di benessere, sia fisico che mentale. Sono molti i padiglioni che mostrano le buone pratiche e le nuove frontiere della ricerca nei diversi Paesi, compreso San Marino, dove oggi è arrivato il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta.

San Marino sta lavorando su diversi progetti in questa regione del mondo, nel campo della formazione, della ricerca e della fornitura di servizi.

Questa esposizione universale è il primo grande evento globale post pandemia, ha già accolto oltre 11 milioni di persone provenienti da tutto il mondo, e tra non poche difficoltà e strette misure di sicurezza, è stata comunque una dimostrazione concreta di come sia possibile convivere con il virus, senza fermarsi.



