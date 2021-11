Expo 2020 Dubai: con l'eredità di Maiani, la delegazione sammarinese porta avanti i prossimi impegni

All'arrivo del Segretario di Stato Federico Pedini Amati, del neo eletto Commissario generale per Expo 2020 Dubai, Filippo Francini, e della delegazione sammarinese, l'emozione è stata forte, per tutti. Appena atterrati, nella notte di ieri, subito la prima riunione con lo staff e i volontari del Padiglione. L'agenda è fitta, manca meno di un mese alla Giornata nazionale del Titano, il 10 dicembre, il momento più importante, quando San Marino sarà protagonista dell'intera esposizione.

In mattinata l'incontro, a porte chiuse, con la Direttrice generale di Expo, Reem Al Hashimy, per ringraziare gli Emirati Arabi della straordinaria vicinanza dimostrata in questi giorni difficili e per presentare il Commissario Francini. Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo. Poi la visita al Padiglione italiano, dove il Commissario Generale, Paolo Glisenti, ha voluto sottolineare ancora una volta l'amicizia e la stima verso Mauro Maiani, e il valore di una collaborazione, costruita negli anni, che non si fermerà qui, ma proseguirà nel tempo. E con la preziosa eredità che ha lasciato Mauro Maiani, ora si va avanti e si lavora sui prossimi impegni. Filippo Francini, Commissario generale di San Marino ad Expo 2020 Dubai

