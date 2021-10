AFFLUENZA Expo 2020 Dubai entra nel vivo, al Padiglione di San Marino si lavora per la giornata Nazionale

Expo 2020 Dubai è ormai entrata nel vivo: le strade sono sempre più animate, anche nelle ore più calde, il programma degli eventi ogni giorno più fitto e le settimane tematiche si susseguono serrate. Conclusa quella dedicata alla sostenibilità, ora la protagonista è la tecnologia spaziale. Anche al padiglione di San Marino le giornate sono intense, con una affluenza sempre più alta, non solo durante i weekend.

Passate le prime settimane di rodaggio, ora si lavora alle prossime visite istituzionali, agli eventi con gli sponsor e ci si prepara alla giornata nazionale.

I visitatori? Arrivano davvero da tutto il mondo ed escono dal padiglione sorpresi e un po' stupiti, con qualcosa in più da riportarsi a casa e raccontare.

“Mi è piaciuto il padiglione, l'ho trovato molto bello e anche interessante”. “San Marino è un piccolo paese in Italia, vero? L'ho appena scoperto, ma ne avevo già sentito parlare prima. Il padiglione è molto bello”. “Non sapevo che San Marino fosse in Italia, pensavo si trovasse da qualche parte in Asia, oggi ho imparato qualcosa di nuovo”.

Nel video le interviste alle volontarie Elena Rossi, Martina Pelliccioni, Virginia Maria Rossi; a Sara Conti, Responsabile vendite e vip lounge del padiglione e Ilaria Brizi, Media Manager

Elisabetta Norzi

