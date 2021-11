MEMORANDUM Expo 2020 Dubai: memorandum di intesa tra San Marino e Brasile per incentivare il turismo

Incentivare il flusso di turisti tra San Marino e il Brasile. Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati e il Ministro per il turismo brasiliano, Gilson Machado, hanno firmato un memorandum di intesa per rafforzare l'immagine e promuovere i viaggi nei rispettivi Paesi. Natura incontaminata da una parte, il Brasile ha uno degli ecosistemi più ricchi della Terra, storia, cultura e antiche tradizioni dall'altra.

"Il Brasile, - dichiara Machado - dopo la pandemia, è una delle migliori destinazioni al mondo per il turismo all'aria aperta. Abbiamo una natura ricchissima, con sei ecosistemi diversi e attenzione per la sostenibilità. Il Brasile è il maggiore paese al mondo quanto a conservazione della natura. Con questo accordo intendiamo promuovere i nostri due paesi reciprocamente. Tutto quello che riguarda San Marino è il benvenuto in Brasile”. L’accordo prevede dunque una serie di iniziative condivise, che verranno definite nei dettagli e messe in atto già a partire dai prossimi mesi. "Vogliamo mettere in campo un accordo, - dichiara il Segretario al Turismo - già in corso, per far sì che gli abitanti brasiliani possano visitare la Repubblica di San Marino e i cittadini sammarinesi possano andare in Brasile con delle agevolazoni".

Relazioni, e connessioni, di lunga data quelle tra San Marino e il Brasile, dove c'è tuttora una numerosa comunità sammarinese. Filippo Francini, Ambasciatore di San Marino in Brasile e Commissario generale ad Expo 2020 Dubai In visita al Padiglione di San Marino, questa mattina, anche Marcela Gonzales Salas, parlamentare e membro del Dipartimento del Turismo del Messico: insieme al Segretario di Stato Federico Pedini Amati, hanno gettato le basi per avviare una collaborazione tra i due Paesi, con l'obiettivo di promuovere il turismo e i rispettivi territori.

Nel servizio le interviste a Gilson Machado, Ministro del Turismo del Brasile; Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo; Filippo Francini, Ambasciatore di San Marino in Brasile e Commissario generale ad Expo 2020 Dubai

Elisabetta Norzi

