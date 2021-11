LUTTO Expo 2020 Dubai: padiglione chiuso, molti i messaggi di cordoglio per la morte di Mauro Maiani

Oggi le porte del padiglione sono chiuse, in segno di lutto, e tutti gli appuntamenti in programma per ora sono sospesi. Mauro Maiani, Commissario generale per Expo e Ambasciatore sammarinese negli Emirati Arabi, è stato trovato senza vita, nel pomeriggio di ieri, nel suo appartamento all'Expo Village di Dubai, dove alloggiava. L'organizzazione di Expo in queste ore sta dando tutto il suo supporto alle istituzioni sammarinesi e italiane per le pratiche necessarie al rientro della salma in Italia, probabilmente già domani: un malore all'origine del decesso e, secondo quanto voluto dai familiari, non si procederà con l'autopsia.

Lo staff di San Marino è ancora incredulo, sotto shock. Mauro Maiani era rientrato qui a Dubai giovedì scorso, per portare avanti i prossimi impegni, le visite istituzionali e per proseguire nell'organizzazione della giornata nazionale del Titano. Negli Emirati era una figura conosciuta e stimata, non solo nell'ambiente di Expo: per il suo ruolo di Ambasciatore, in carica dal 2018, per la sua profonda conoscenza delle esposizioni universali e del mondo, e per essere stato membro di diverse commissioni del Bie, l’organizzazione intergovernativa che gestisce Expo.

Molti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando allo staff del padiglione, primo tra tutti quello del Commissario Generale dell’Italia ad Expo, Paolo Glisenti.

Mentre su iniziativa di Expo, nei prossimi giorni verrà messo a disposizioni un libro degli ospiti, per tutti coloro che vorranno lasciare un ricordo.

Nel video le interviste a Letizia Cardelli (direttrice del padiglione di San Marino) e a Paolo Glisenti (Commissario generale dell'Italia ad Expo 2020 Dubai)

Elisebetta Norzi

