Expo 2020: i Capitani Reggenti incontreranno lo sceicco di Dubai.

I Capitani Reggenti saranno a Dubai in occasione della Giornata di San Marino a Expo 2020. Per i Capi di Stato sarà l'occasione per incontrare lo sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primo ministro e sovrano di Dubai. Alla missione ufficiale parteciperanno anche alcuni Segretari di Stato; in programma, infatti, diversi incontri bilaterali.

