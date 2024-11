OSAKA 2025 Expo 2025: anche Ceramica Faetano tra i main sponsor del Padiglione San Marino Il presidente Mularoni: "Ci fa molto piacere far parte dello stand di San Marino all'Expo, per affacciarci al mondo in Giappone"

Dopo Dubai, Milano e Shangai, Ceramica Faetano, a capo del Gruppo Del Conca, riconferma la sua fiducia nel progetto Expo per Osaka 2025. Sarà main sponsor del Padiglione di San Marino: l'accordo, firmato dal presidente della Spa Paolo Mularoni e dal Commissario generale di San Marino per Expo Filippo Francini, prevede che l'azienda fornisca il pavimento per lo spazio espositivo e il rivestimento della parete che conduce al primo piano, dove si trova la Vip Lounge.

"È veramente importante avere come partner aziende simbolo della Repubblica di San Marino - commenta Francini -, come Colombini, come Ceramica Faetano, che ci accompagnano anche in questa avventura di Expo a Osaka, così come avevano fatto anche per Dubai. Porteremo con loro una parte delle imprese, della creatività, della produzione e dell'eccellenza di San Marino".

Lo sponsor, sensibile al cambiamento e attento all'ambiente, si presenta sul palcoscenico mondiale con i suoi prodotti più innovativi, come il decoro Stratum. "Fa parte della collezione Bioterra lanciata nel 2024 a marchio Del Conca - spiega Mularoni - e ci fa molto piacere far parte dello stand di San Marino all'Expo, per affacciarci al mondo in Giappone, conoscere tanti altri Paesi. E' una vetrina importante per i prodotti delle aziende di San Marino ed un modo per portare la nostra creatività in giro per il mondo".

Nel video le interviste a Filippo Francini (Commissario generale di San Marino a Expo) e Paolo Mularoni (presidente di Ceramica Faetano)

