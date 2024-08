EXPO OSAKA Expo 2025: macchina organizzativa sammarinese in moto. Ecco il logo del padiglione Dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 una vetrina per San Marino nel Sol Levante

Il taglio del nastro al padiglione di San Marino sarà il 13 aprile, ma il lavoro di preparazione per partecipare a Expo 2025 Osaka in Giappone comincia molto prima. Già messo a punto il logo che rappresenterà la piccola Repubblica. Citazione di Expo 1970 Osaka è la sintesi grafica dei due Stati. Il cerchio rosso esterno rappresenta il Sol Levante, i tre interni richiamano le torri e le cime del monte. Quest'ultimo è anche tema dell'allestimento di tutto il padiglione, curato da un Unirsm, più piccolo della scorsa volta, così come tutto il villaggio espositivo.

A curare l'immagine di San Marino è Studio Jam, un'aggregazione di giovani professionisti del territorio, vincitrice del bando dedicato. "Siamo la nuova primavera del design a San Marino - afferma Giulia Galassi, capofila di Studio Jam -. Il lavoro che è stato fatto finora è stato condiviso ed è piaciuto. La sfida e la bellezza di questo progetto era riuscire a comunicarlo in una cultura che fosse diversa dalla nostra, arrivando a un segno non fraintendibile e che comunichi San Marino efficacemente".

Fino al 13 ottobre 2025 è per San Marino una vetrina per stringere rapporti istituzionali e economici e attrarre turismo anche dall'altra parte del mondo. Come si intuisce anche dal titolo scelto, Expanding Horizons, anche il Titano vuole guardare fuori dei propri confini. "Un luogo dove anche molte imprese sanmarinesi possono confrontarsi con le imprese di quel Paese - chiosa Federico Pedini Amati, segretario al Turismo e all'Expo -. E' anche un luogo che si vuole aprire, che si è già aperto in realtà, al turismo. San Marino vorrebbe intercettare anche turisti orientali".

Pronto anche il bando per il reclutamento, quest'autunno, dei volontari. Evento di punta sarà il National Day sammarinese, il 3 maggio. Per arrivare pronti al grande giorno la macchina organizzativa è già in moto. "Ci sono molti aspetti che ancora sono in fase di definizione - spiega Fillippo Francini, Commissario di San Marino per Expo 2025 -. A livello commerciale, ad esempio, perché noi avremo anche un spazio c in cui venderemo dei prodotti eccellenze della Repubblica di San Marino. A partire dalla gastronomia, con i prodotti del Consorzio Terra di San Marino, ma anche di altre aziende che ci accompagneranno con il ruolo di sponsor o di partner in questa grande avventura".

Presente anche il Console Generale Onorario del Giappone, Leo Achilli.

Nel video le interviste a Giulia Galassi (Studio Jam), Federico Pedini Amati (segretario Turismo ed Expo) e Fillippo Francini (Commissario di San Marino per Expo 2025)

