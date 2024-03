Expo 2025 Osaka: firmato protocollo di collaborazione fra Italia e San Marino per turismo e promozione territori

Expo 2025 Osaka: firmato protocollo di collaborazione fra Italia e San Marino per turismo e promozione territori.

Firmato il Protocollo di Intesa e di Collaborazione tra il Commissariato generale per l’Italia e quello del Governo Sammarinese per l’Esposizione Universale di Osaka 2025. Protocollo che segue anche le linee guida del progetto interministeriale "The Lovely Places", nato dal Tavolo Turistico Territoriale e che prevede il coinvolgimento, nell’attività di promozione, di Emilia Romagna e Marche, per lo sviluppo del turismo in un ampio quadrante che include oltre 120 comuni italiani e i 9 castelli sammarinesi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: