Expo 2025: SdS Bevitori in Giappone per la sessione sull'energia

Definito un "passo storico" l'acquisizione di Atlas Solar 12 S.r.l., che consentirà alla Repubblica di coprire una parte del proprio fabbisogno energetico

di Giacomo Barducci
20 set 2025
Expo 2025: SdS Bevitori in Giappone per la sessione sull'energia

Ad Osaka intervenuto il Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori alla sessione sull'energia di Expo 2025. Sottolineata la necessità per San Marino di raggiungere un'indipendenza energetica attraverso la sostenibilità, l'innovazione e la cooperazione internazionale.

Definito un "passo storico" l'acquisizione di Atlas Solar 12 S.r.l., che consentirà alla Repubblica di coprire una parte del proprio fabbisogno energetico. Promossi poi investimenti nelle infrastrutture pubbliche e la creazione di incentivi per l'efficienza energetica. Bevitori ha infine visitato il padiglione sammarinese, esprimendo il suo apprezzamento per l'organizzazione.




