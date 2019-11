Expo Dubai 2020: al via la “Sharjah Heritage Week” dedicata a San Marino

Si apre la settimana dedicata alla Repubblica di San Marino. Da domani sera fino a venerdì, una delegazione del Titano parteciperà alla Sharjah Heritage Week, manifestazione pensata proprio per far conoscere alla comunità internazionale i Paesi partecipanti all’esposizione universale. A Dubai saranno 26 rappresentanti del mondo produttivo del Titano – nei giorni scorsi ricevuti a Palazzo Begni dal Segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi – guidati dall’ambasciatore negli Emirati Mauro Maiani. San Marino si racconterà presentando la propria produzione artigianale, promuovendo al contempo storia, arte, tradizione. Sempre più vicino dunque l’appuntamento con Expo 2020: prossima tappa il 10 dicembre con la giornata nazionale di San Marino. Inizialmente prevista da oggi, la “Sharjah Heritage Week” è stata rimandata a domani sera per questioni legate al meteo.