Expo Dubai: emessi bandi di selezione per volontari e figure professionali.

Il turismo guarda all'Expo di Dubai, vetrina del mondo e più grande evento globale post pandemia. San Marino si prepara all'atteso appuntamento - una sorta di rinascita del settore a livello internazionale - emettendo i bandi di selezione. E' stato pubblicato il “programma volontari”. Sono 18 le posizioni disponibili divisi in due periodi: dal 1 settembre al 31 dicembre di quest'anno e dal 1 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Possono partecipare giovani e studenti sammarinesi, residenti a San Marino e iscritti ai corsi universitari dell’Università del Titano con una età compresa da 18 a 29 anni. Le domande dovranno essere inviate non oltre il 7 maggio. Il programma volontari è scaricabile a partire dal 26 marzo. In aggiunta, oltre al Direttore di Padiglione, servono figure professionali responsabili in pubbliche relazioni; del personale e degli eventi; delle vendite e della vip lounge. I bandi sono scaricabili sui siti: www.sanmarinoexpo.com; www.agency.sm; www.gov.sm. Le domande di ammissione dovranno pervenire al Commissariato Generale del Governo per la partecipazione all’Esposizione Universale di Dubai 2020 presso il Dipartimento Turismo e Cultura.

