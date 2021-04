Expo Dubai: primo sopralluogo di Pedini Amati al Padiglione di San Marino “Abbiamo grandissime aspettative”, afferma il Segretario di Stato al Turimo, che insieme al Commissario Maiani ha incontrato la Ministra emiratina Reem Al Ashimy: direttrice generale di Expo 2020 Dubai

Disponibilità a sostenere San Marino all'Expo, anche per la copertura di ulteriori spese necessarie al completamento del padiglione, e massima apertura per organizzare incontri bilaterali e incentivare così gli investimenti di imprenditori emiratini a San Marino e viceversa. Reem Al Hashimy, Ministro per la Cooperazione Internazionale e direttrice generale di Expo 2020 Dubai, ha dato così il suo benvenuto, questa mattina in un incontro a porte chiuse, alla delegazione di San Marino in visita negli Emirati Arabi. Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, insieme al Commissario per Expo 2020 e Ambasciatore di San Marino negli Emirati, Mauro Maiani, hanno quindi effettuato un primo sopralluogo del padiglione.

Il Padiglione di San Marino si trova in una posizione centrale, nel cuore del sito di Expo; l'edificio è finito, completati gli allestimenti interni nella parte strutturale. Primo grande evento internazionale post pandemia, Expo aprirà le sue porte al pubblico il primo ottobre 2021. E gli organizzatori si dicono ottimisti: grazie alla maggiore capacità di curare il Covid e alle vaccinazioni - è notizia di ieri che tutti i rappresentanti dei Paesi partecipanti potranno ricevere il vaccino qui a Dubai - si aspettano, hanno dichiarato, una partecipazione vicina ai 25 milioni di visitatori, previsti prima della pandemia. Per il Segretario Pedini Amati, in giornata, anche un incontro informale con l'Ufficio del Turismo di Dubai, per un confronto relativo alla prossima partecipazione del Titano alla Arabian Travel Market: una delle più note fiere internazionali di promozione turistica.

Nella corrispondenza di Elisabetta Norzi le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) e Mauro Maiani (Commissario per Expo 2020 e Ambasciatore di San Marino negli Emirati Arabi Uniti)

