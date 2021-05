Expò Dubai: scade il 7 maggio 2021 il termine per l’iscrizione al al Programma Volontari

Il Commissariato Generale di San Marino per l’Esposizione Universale di Dubai 2020 informa che il prossimo 7 maggio alle 12.00 scadono i termini per la presentazione delle domande per il Programma Volontari del Padiglione San Marino a Expo 2020 Dubai. La domanda potrà essere presentata esclusivamente on-line compilando il modulo scaricabile nel sito ufficiale del Commissariato Generale www.sanmarinoexpo.com.

Le informazioni sulle procedure di selezione e sulle condizioni logistiche del “Programma Volontari“ presso il Padiglione San Marino, saranno oggetto di una conference call tra il Commissariato e i candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione.

