PASQUA AL PADIGLIONE Expo, il Commissario Francini: "Oltre 10mila visitatori in media al giorno. San Marino piace" Ad una settimana dall'apertura dell'Esposizione Universale di Osaka, primi bilanci più che positivi per il Padiglione di San Marino. La Pasqua attira i turisti occidentali

Partenza di slancio per il Padiglione di San Marino ad Expo OsaKa 2025, più che soddisfacenti i riscontri dopo la prima settimana dall'inaugurazione. "Siamo nel periodo pasquale, - conferma il Commissario Generale Filippo Francini - ce ne stiamo accorgendo dal numero di visitatori stranieri, quindi non giapponesi che iniziamo a vedere nel padiglione, americani, europei e di altri paesi che hanno dimostrato un grande entusiasmo, grande curiosità nel vedere tutto il mondo richiuso in questo spazio meraviglioso che è l'Expo".

L'offerta piace, l'immagine del Paese attira. "Quello che piace molto - aggiunge Francini - è vedere giovani e bambini che entrano e hanno la curiosità di vedere questo nostro Paese con questi oggetti espositivi che noi abbiamo voluto portare per far toccare quella che è la nostra essenza, la nostra pietra, i nostri simboli e la nostra cultura. Abbiamo anche portato il testo della Vita Sancti Marini, anche questo è uno degli oggetti espositivi più apprezzati". Poi i numeri: "Abbiamo avuto la prima giornata dell'apertura con oltre 20.000 persone. Ci attestiamo oltre le 10.000 persone, i 10.000 visitatori ogni giorno - fa sapere il Commissario - con un riscontro anche importante dal punto di vista commerciale. Il nostro shop è uno di quelli più ricercati. Ottimo l'apprezzamento per i nostri vini. Non vediamo l'ora di ricevere anche il resto degli oggetti da poter esporre nel nostro spazio commerciale per continuare anche attraverso quello a promuovere il nostro Paese".

Nel video il Commissario Generale San Marino Expo Osaka 2025, Filippo Francini.

