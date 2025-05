SAN MARINO - GIAPPONE Expo, il Ministro Ito al padiglione sammarinese: "Vorrei visitare la Repubblica" Le voci dei designer che hanno progettato lo spazio espositivo. La Reggenza allo spettacolo di luci sull'acqua "One World One Planet"

Aveva fatto gli onori di casa nel corso delle celebrazioni per il National Day dimostrando già particolare attenzione verso la Repubblica. Quella stessa considerazione che il Ministro giapponese per Expo 2025 Yoshitaka Ito ha voluto ribadire anche a stretto giro dall'evento, recandosi di persona al Padiglione sammarinese. Accolto dalla Direttrice Laura Franciosi, ha subito espresso il proprio desiderio di visitare un giorno il Titano. E nel frattempo ha portato con sé un assaggio dell'antica Terra della Libertà acquistando il vino della Cantina di San Marino.

Si è quindi detto particolarmente colpito dall'eleganza delle linee architettoniche e dalle esperienze multisensoriali offerte dal padiglione, ha toccato con mano la pietra, si è soffermato sulle immagini del territorio.

Un padiglione nato dalla creatività degli studenti dell'Università del Design, in questi giorni ad Osaka accompagnati dalla Assistant Coordinator Maria Eleonora Vaglio. Nella giornata di sabato 3 maggio, National Day di San Marino e in cincidenza della Golden Week cara ai giapponesi, Expo 2025 Osaka ha intanto totalizzato 116.000 ingressi, in costante crescita, con ottimi riflessi sull'affluenza nel sito espositivo del Titano.

Ad Expo spettacoli tutti giorni, anche al calar del sole, dopo il tramonto. “One World One Planet’ un regalo per tutti i visitatori: suoni sincronizzati, luci, giochi d'aria, d’acqua, videomapping e droni. Davvero suggestivo. Tra il pubblico la Reggenza.

Nel video le interviste ai designer Piertro Garofalo e Rebecca Ugolini.

