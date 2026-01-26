Expo: il segretario Beccari incontra il Segretario del Bie Kerkentzes

L’Expo di Osaka appena concluso e all’orizzonte già appare l’edizione del 2030 di Riad. San Marino viene da un successo di incassi e visitatori e accoglie oggi il Segretario generale del Bie, Dimitri Kerkentzes, ovvero l’organizzazione intergovernativa incaricata di supervisionare tutte le Expos. La prima tappa a Palazzo Begni, per un bilaterale con il Segretario agli Esteri Luca Beccari. Domani l’udienza a Palazzo Pubblico dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnato dal Segretario con delega ad Expo, Federico Pedini Amati. Con il Titano un rapporto di collaborazione e stima che dura da anni, grazie anche al compianto Commissario Generale Mauro Maiani.



"Si è appena concluso l'edizione di Tokyo - afferma Beccari -. Adesso valuteremo la partecipazione a Belgrado in uno dei formati di tipo regionale. Poi, ovviamente, il grande appuntamento sarà l'Expo 2030 di Riad, con l'edizione universale. San Marino fa parte del Bie da anni. Cerchiamo di portare il nostro contributo su qualcosa che sta assumendo sempre più rilievo".

"È un piacere essere qua a San Marino dopo anni di collaborazione tra il Bie e la Repubblica più antica del mondo - commenta Kerkentzes -. È importante comprendere quanto sia significativa la partecipazione nelle esposizioni universali. San Marino partecipa dal XIX secolo ed è un membro attivo e impegnato all'interno dell'Assemblea generale. Aiuta l'organizzazione a dare forma al futuro. È importante sottolineare che dentro il Bie ogni Paese ha un voto, quindi tutti i Paesi hanno la stessa importanza e lo stesso peso. In questo modo ognuno può proporre la propria immagine e la propria posizione".

Nel video le interviste a Luca Beccari (Segretario agli Esteri) e Dimitri Kerkentzes (segretario Generale del Bie)

