GIAPPONE Expo Osaka: la superstar giapponese Toshihiko Takamizawa è ambasciatore del Padiglione San Marino La cerimonia di consegna della targa venerdì a Tokyo davanti ai media nazionali giapponesi

Il Titano sceglie un'assoluta celebrità in Giappone come ambasciatore del Padiglione ad Expo: si tratta di Toshihiko Takamizawa, per oltre 50 anni sulla scena musicale nipponica. Con San Marino c'è una lunga amicizia: nel 2019 fu insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata e, da tempo, si fa promotore della storia e della cultura sammarinese nel suo Paese.

La cerimonia di consegna della targa venerdì 17 gennaio a Tokyo insieme al commissario generale Expo, Filippo Francini, e al direttore di Padiglione, Laura Franciosi. In Giappone è una rockstar da tutto esaurito Takamizawa. Insieme ai componenti del suo storico gruppo, The Alfee, da decenni viene seguito da un esercito di fan. La nomina, come si legge in una nota, è stata condivisa dal segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, in nome “dell'affetto dell'artista per il nostro Paese”.

Un ponte tra San Marino e Giappone. L'obiettivo futuro è un concerto sul Titano e, prima ancora, ad Expo. “Mi farò portavoce della Repubblica”, promette il musicista. Padiglione di San Marino presentato ai media nazionali giapponesi, con focus su progetto, collocazione, contenuti. Appuntamento centrale: il 3 maggio, con il National Day.

