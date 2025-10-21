Expo Osaka: mai così tante presenze nel Padiglione San Marino

Il dato che salta subito all'occhio, se paragoniamo questa e la passata edizione, è la differenza tra i visitatori del Padiglione San Marino: se ad Expo Dubai erano 390mila, a Osaka si è aggiunto uno zero: 3,8 milioni. Un vero trionfo di affluenza, un record di presenze che rende l'esperienza nel Sol Levante un successo per il Titano: in termini di risonanza e prestigio internazionale. Insomma sono piaciuti concept espositivo e la grande storia della piccola Repubblica: e lo dimostrano anche gli incassi record dello shop del Padiglione. “Oltre 700mila euro – assicura il Commissario generale Filippo Francini - con conseguente ricaduta sugli operatori sammarinesi. I visitatori dopo avere toccato la pietra del Titano si sono portati a casa una parte di San Marino con i suoi apprezzatissimi prodotti andati sold out negli ultimi giorni. Prodotti del territorio come vino, francobolli e monete ma anche prodotti di artigianato e di brand sammarinesi”.

6 mesi di Expo: dal 13 aprile al 13 ottobre. Momento clou per San Marino il National Day, il 3 maggio: occasione per lo storico incontro tra la Reggenza e l'imperatore del Giappone. A raccontare la nostra identità e storia le opere degli artigiani, le iniziative di Poste San Marino e gli spettacoli di Balestrieri, Corte di Olnano, Istituto Musicale Sammarinese, oltre all'omaggio a Renata Tebaldi con la vincitrice del Concorso Matyia Taniguchi.

Infine questa partecipazione continuerà a lasciate la propria memoria grazie alla donazione al BIE World Expo Museum di Shanghai della copia della Vita Sancti Marini che si affiancherà alla copia in dimensione naturale della Statua della Libertà. Il successo di Osaka non è, tuttavia, un punto di arrivo – assicurano gli organizzatori -, ma un solido trampolino di lancio per le sfide future. Il dibattito sulla partecipazione all'Esposizione Universale di Riyadh 2030 è infatti già entrato nel vivo: "San Marino certamente ci sarà - assicura Pedini Amati -, stiamo aspettando l'invito ufficiale. Io la seguirò da spettatore perché sarà nel 2030 e questo governo finisce la sua opera al più tardi nel 2029. Credo sia un'occasione unica".

