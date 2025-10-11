Expo, Padiglione San Marino: due giorni di cultura, presente il segretario Ciacci

Le note di Bach e l’eco del Medioevo risuonano al Padiglione di San Marino all’Expo di Osaka per due giornate di grande cultura. Si parte con “Echoes of Tradition”, un evento dedicato alla musica e alla storia. A incantare il pubblico il violoncellista Francesco Stefanelli. Nel pomeriggio il tempo sembra tornare indietro con la rievocazione medievale della Corte di Olnano e della Compagnia dell’Istrice, che hanno messo in scena la suggestiva “Vestizione del cavaliere”.

Il secondo giorno si rinnova la magia con “Heritage, Music & Opera”, un omaggio alla tradizione lirica e musicale sammarinese. Applausi per il soprano giapponese Mariya Taniguchi e la pianista Hikari Harada, protagoniste di un intenso momento dedicato alla memoria di Renata Tebaldi. Sul palco anche il duo Nicola Pantani e ancora Stefanelli, seguiti da una nuova rievocazione medievale. Presente il Segretario al Territorio Matteo Ciacci, che ha visitato la “Forest of Civilization”, dove cresce l’albero simbolo di San Marino. “Expo 2025 – commenta - è una vetrina per raccontare la nostra storia e la nostra visione del futuro”.









