OSAKA 2025 Expo, Pedini Amati di rientro a San Marino: "In Oriente il Paese saprà presentarsi al meglio" Prosegue intanto la missione in Giappone del Commissariato generale di San Marino in preparazione ad Expo Osaka 2025: la partecipazione del Titano presentata nell'ambito del Pavilion Showcase Forum

Fervono i lavori. E in pieno spirito giapponese la macchina Expo Osaka 2025 sta accelerando la sua corsa per arrivare pronti all'appuntamento con l'inaugurazione del 13 aprile. Dopo Dubai, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, già rientrato in Repubblica, non nasconde l'entusiasmo per questa nuova esperienza internazionale capace di catalizzare oltre 28 milioni di visitatori nei 6 mesi di esposizione. "Ho trovato la zona dell'Expo - fa sapere Pedini Amati - dove insisterà praticamente questo nuovo sito con tutti i padiglioni molto, molto avanti in termini di costruzione. Abbiamo potuto vedere chiaramente il padiglione della Repubblica di San Marino. Chiaramente è tutto molto più ridotto rispetto a Dubai, cioè ci troveremo in una condizione completamente diversa. È qualcosa come un decimo di Dubai, per fare un esempio, ma è una volontà proprio giapponese perché si vuol rappresentare in un luogo molto più compatto e (0:55) ristretto un'esistenza fra popoli. Sarà un momento anche questo in Oriente per San Marino dove ci potremo presentare sicuramente al meglio".

Un solo rammarico non aver incontrato come previsto il ministro Ito. "Io sono dovuto rientrare perché il ministro Ito all'ultimo momento ci ha fatto sapere che non stava bene e quindi si sarebbe dovuto rimandare troppo avanti l'incontro. Ho preferito rientrare e magari fissare l'incontro con il ministro più avanti".

Continua invece la missione del Commissariato Generale sammarinese impegnato nell'organizzazione e nell'assimilare tutte le disposizioni amministrative e le informazioni utili sulla logistica dell’evento. All'ultimo incontro a Himeji con i paesi partecipanti, il Commissario Generale Filippo Francini ha presentato la partecipazione del Titano ad Expo nell'ambito del Pavilion Showcase Forum: sessione aperta a media, giovani studenti e a tutti i delegati presenti; un'ottima opportunità per farsi conoscere, fornire aggiornamenti e approfondimenti. Per Francini, accompagnato in missione dalla Direttrice del Padiglione sammarinese Laura Franciosi, anche l'occasione di intrattenersi con il Segretario Generale del Bureau International des Expositions Dimitri Kerkentzes e con il Commissario Generale di Expo, Haneda Koji a testimonianza delle buone relazioni che la Repubblica ha saputo intrecciare nel tempo.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo con delega Expo.

