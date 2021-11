Expo ricorda Maiani, nel giorno dell'addio

Nero su bianco, nel libro del ricordo di Mauro Maiani, al padiglione sammarinese. Reem Al Hashimy, direttrice generale di Expo 2020 e Ministra per la Cooperazione internazionale scrive "Mio caro collega e amico Mauro, sarai ricordato per sempre come un vero patriota. Grazie per avere fatto brillare la luce sulla nostra Expo e oltre". Così Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Ministro della tolleranza e Commissario generale per Expo 2020: “Abbiamo perso un caro amico e un tenace sostenitore di Expo 2020 Dubai. Che la tua anima possa riposare in pace. Sarai sempre nelle nostre preghiere”.







Paolo Glisenti, Commissario generale dell'Italia ricorda la sua amicizia. "Prima di tutto era un grande Amico dell'Italia, un grande professionista dell'Expo e un grande ambasciatore. Capiva l'importanza delle relazioni umane che sono alla base delle relazioni diplomatiche". Il ricordo di Maiani passa anche da Manuel Salchli, Commissario generale della Svizzera: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio caro amico e collega Mauro. Abbiamo condiviso molte Expo insieme. Ricordo la sua cordialità, la sua simpatia, il suo calore umano, e la sua immensa conoscenza di Expo e del mondo. Ci mancherà davvero molto”.



Con la bandiera a mezz'asta issata all'ingresso principale e i moltissimi messaggi di cordoglio arrivati al Padiglione di San Marino dalle autorità emiratino e dai Paesi partecipanti, l'intera Expo ha onorato la memoria di Mauro Maiani, trovato senza vita il 31 ottobre, a causa di un malore, nell'appartamento dell'Expo Village dove alloggiava. Il padiglione di San Marino, dopo due giorni di chiusura in segno di lutto, ha riaperto le sue porte al pubblico, secondo quanto deciso dalla Segreteria di Stato e dal Commissariato sammarinese. Ora si va avanti, con l'impegno e la dedizione che Mauro Maiani avrebbe voluto. "Expo era un po' la sua casa", ripetono al padiglione sammarinese. E allora si riparte, cercando di controllare l'emozione e di mettere da parte l'incredulità, che ancora prevale.