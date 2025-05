Expo, San Marino Special Day: comincia la festa aspettando le celebrazioni del 3 maggio

Nel giorno dello Special Day, San Marino punta a promuovere il turismo, le tradizioni, la musica e l'arte che rendono unica la Repubblica. Ed è subito show allo Shining Hat con l’esibizione dell’ensemble dell’Istituto Musicale Sammarinese nella composizione “From the hearth of San Marino to Osaka day”. A seguire il concerto della violinista e Pavillon Ambassador Ikuko Kawai; momenti musicali introdotti dal Commissario Generale Filippo Francini; e poi l'orgoglio della tradizione che si esprime nello spettacolo della Federazione Sammarinese Balestrieri. Primo assaggio di festeggiamenti aspettando il National Day di sabato 3 maggio, la più alta celebrazione dell'identità di un Paese nel contesto Expo.

Ma è già tempo di incontri ufficiali: il Segretario di Stato per il Turismo con delega ad Expo Federico Pedini Amati visita il padiglione della Croazia che con San Marino condivide il cluster, da sempre terra amica del Titano per aver dato i natali al Santo Fondatore. Tappa poi nello spazio espositivo dell'Arabia Saudita. Con , Deputy Commissioner General, più volte ribadito l’ottimo rapporto tra i due Stati. E già si guarda al prossimo Expo che si terrà a Riyad tra cinque anni: progetto saudita pronto, non mancheranno le opportunità per i Paesi che vorranno aderire - si è detto. Auspici che lo stesso Segretario Pedini Amati ha fissato nero su bianco sul libro degli ospiti. A seguire la visita del Padiglione degli Emirati Arabi e quello della Polonia: Paesi con cui gettare le basi per future collaborazioni. La giornata però si è aperta nella casa di tutti i sammarinesi: ad accogliere Pedini Amati la Direttrice del Padiglione San Marino Laura Franciosi e il suo staff. In dono la mascotte Libertas. Tutte le premesse per un ricco National Day, con la partecipazione dei Capitani Reggenti e almeno un centinaio di visitatori giunti appositamente in Giappone dal Titano.