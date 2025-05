Expo: tutto pronto per il San Marino National Day

Nel video le interviste a Giorgia Manzaroli, staff volontari e Edoardo Tentoni, staff volontari.

E’ tutto pronto. Tra poche ore (dalle 16,30 orario giapponese) San Marino celebrerà il National Day ad Expo 2025 Osaka. In tarda mattinata ii Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, insieme al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, sono entrati nel Grand Ring, l'area Expo, l'isola artificiale di Yumeshima, costruita appositamente per accogliere il sito espositivo. Expo mancava da Osaka da 55 anni.

Tornando a San Marino: sarà una giornata di celebrazioni presso la National Day Hall: ci sarà l'alzabandiera, ci saranno gli inni nazionali e gli interventi delle autorità giapponesi e sammarinesi. Poi tutto il programma degli intrattenimenti cuturali e musicali: dalla parata degli Sbandieratori, musici e figuranti della Federazione Sammarinese Balestrieri; poi il concerto dell’Istituto Musicale Sammarinese e successivamente quello della violinista Ikuko Kawai. Gran finale con lo spettacolo degli sbandieratori presso la Hall.

C'è tutto dunque per raccontarsi al mondo e valorizzare la presenza sammarinese in questa importante vetrina internazionale. Infine un dato aggiornato sull'affluenza: ieri registrate 101.000 visite totali ad Expo. 12.000 in media i visitatori presso il Padiglione San Marino.

