ASSOCIAZIONE, INCLUSIONE E DISABILITÀ ExpoAid a Rimini, il Segretario Ugolini: "Con Italia sinergia vincente" Tra i temi al centro della giornata anche caro affitti e università. La ministra Anna Maria Bernini allenta il numero chiuso a Medicina

Associazione, inclusione e disabilità: è la prima edizione di ExpoAid al Palacongressi di Rimini, blindato per la presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha inaugurato la manifestazione. "Questa manifestazione racconta una visione e ho visto storie stupende che danno tanta forza" evidenzia la premier. “Oggi diamo un grande segnale, quello di essere un mondo compatto dal punto di vista istituzionale” aggiunge la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Presente il Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini che proprio con la ministra Locatelli si è confrontato sulle sinergie San Marino – Italia.

"È un evento molto importante, va dato merito ad Alessandra Locatelli di aver organizzato una giornata di approfondimento di altissimo livello - afferma Massimo Andrea Ugolini - San Marino con la legge sulla famiglia ha cercato di rafforzare quei presidi e permessi come quelli che riguardano i prestatori di assistenza e i permessi speciali. Credo che dovremmo continuare a lavorare per cercare di aumentare sempre di più l'inclusione e far sentire che le istituzioni insieme a tutte le associazioni sono presenti".

Tra i temi al centro della giornata anche caro affitti e università. Il modo migliore per mettere la persona al centro è semplificare tutto quello che non è necessario, afferma la Ministra Anna Maria Bernini che annuncia 8.500 nuovi posti letto per gli studenti universitari e l'allentamento al numero chiuso a medicina con 4.000 nuovi posti già da quest'anno.

Nel servizio le interviste a Massimo Andrea Ugolini (Segretario di Stato Giustizia e Famiglia) e Anna Maria Bernini (Ministra dell'Università)

