CELEBRAZIONI SUL TITANO F1, Kimi Antonelli campione del mondo: San Marino prepara una festa Il 20enne conquista il titolo alla seconda stagione. Il Segretario Rossano Fabbri: "Un'impresa che resterà indelebile".

La conquista del titolo mondiale di Formula 1 da parte di Kimi Antonelli, a soli 20 anni e alla seconda stagione nella categoria, viene celebrata anche da San Marino. Il pilota ha stabilito il nuovo primato di precocità per un campione del mondo, suscitando l'entusiasmo della Segreteria di Stato con delega allo Sport.

"Ci sono traguardi che travalicano l'ambito puramente agonistico per diventare simboli di dedizione, visione e talento puro", dichiara il Segretario di Stato Rossano Fabbri. Ricordando il primo incontro con Antonelli, quando il pilota era ancora minorenne, Fabbri sottolinea: "dissi allora che si trattava di un predestinato", ma ammette che il campione "ha bruciato le tappe in modo inimmaginabile".

La Segreteria annuncia inoltre un evento speciale sul Titano per accogliere Antonelli e consentire a cittadini e appassionati di festeggiare il traguardo iridato.

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