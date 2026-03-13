Fabio Elefante eletto presidente del Collegio Garante della Costituzionalità La nomina entrerà in vigore dal 14 marzo 2026.

Fabio Elefante eletto presidente del Collegio Garante della Costituzionalità.

Fabio Elefante è il nuovo Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, eletto all'unanimità nella seduta del 10 marzo scorso. La nomina entrerà in vigore dal 14 marzo 2026. Il neo Presidente ha poi proceduto alla designazione di Glauco Giostra quale Vice Presidente. Il Collegio Garante annovera anche Giuseppe de Vergottini tra i membri effettivi; e Andrea Gratteri e Antonio Maruccia, come membri supplenti.

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