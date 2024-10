CERIMONIALE DIPLOMATICO Fabio Righi va in pensione: per anni al servizio della Reggenza, a Palazzo applauso commosso da colleghi e istituzioni

A Palazzo Pubblico un applauso commosso per salutare Fabio Righi che, dopo anni di servizio al Cerimoniale Diplomatico, va in pensione. Profondo conoscitore delle istituzioni sammarinesi ed esperto di storia dei costumi dei Capitani Reggenti, è sempre stato, come funzionario, accanto ai capi di Stato nell'organizzazione di udienze pubbliche, visite e agenda degli impegni, insieme al supporto alla Segreteria di Stato agli Esteri.

Entrato nel 1986 nella Pubblica amministrazione, nella sua carriera ha lavorato in diverse segreterie e uffici. Righi è stato applaudito dai colleghi e dai rappresentati delle istituzioni durante l'udienza con i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, per la presentazione del Piano strategico triennale per il turismo, in un fuori programma proposto dal segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati.

La passione per le istituzioni sammarinesi e i costumi gli è stata trasmessa dai genitori, racconta Righi. “Mi portavano sempre a tutte le cerimonie – prosegue, trattenendo con fatica la commozione – e il mio primo ricordo è di quando avevo quattro anni e partecipai insieme a mio padre e mia madre alla festa del 3 Settembre”. “Il mio primo impegno ufficiale – ricorda ancora, sorridendo – fu nel 1971 quando accolsi e portai dei fiori alla Reggenza per l'inaugurazione della chiesa di Gualdicciolo”.

