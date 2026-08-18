Fabrizio Moro a Dogana per "Il senso di ogni cosa": musica e solidarietà al Parco Ausa

Sarà il concerto gratuito di Fabrizio Moro a chiudere, venerdì 11 settembre, la tradizionale giornata dedicata alla solidarietà e alle famiglie al Parco Ausa di Dogana. L'appuntamento è con "Il senso di ogni cosa", evento benefico promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo per raccogliere fondi a favore delle associazioni che si occupano di bambini con malattie genetiche, rare e oncologiche.

Quella del 2026 sarà la quarta edizione dell'iniziativa, che quest'anno prende il nome da un brano di Fabrizio Moro. Il Parco Ausa inizierà ad animarsi dalle 16, con decine di attrazioni e attività rivolte soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie: gonfiabili, magia, truccabimbi, giochi, animazione, danza e musica.

Alle 17 è previsto anche un talk show che coinvolgerà medici e associazioni benefiche, con al centro il loro impegno nel campo delle malattie rare e dell'oncologia pediatrica. La giornata proseguirà poi fino alle 21, quando sul palco salirà Fabrizio Moro per il concerto live a ingresso gratuito.

L'evento è stato reso possibile grazie al contributo di aziende, enti, associazioni e privati che hanno sostenuto l'iniziativa attraverso donazioni e sponsorizzazioni.











