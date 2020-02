RIMINI Facciamo "Baldoria" Nasce la nuova birreria ristorante sulle ceneri del Velvet, la storica discoteca di Rimini. Già assunte 20 persone

Su quella collina e in quei locali sul finire degli anni '80 hanno suonato Nirvana, Blur e Mothored. Aftherhours e Subsonica sul palco del Velvet hanno mosso i primi passi e persino Patty Pravo e Donatella Rettore sono arrivate ad esibirsi. Tre anni fa la chiusura e l'abbattimento dello storico locale. Dalle sue cenere oggi è nato "Baldoria", ristorante e birreria che si espande su una superficie di oltre 55.000 metri quadri. Già assunte venti persone e ne arriveranno altre.

Oltre 160 posti a sedere per l'inverno che possono arrivare a 320 in estate con l'apertura con l'apertura del beer garden che si svilupperà sulla storica pista del Velvet. Il birrificio artigianale, che si chiama Beha (Be Happy) ha già iniziato la produzione da questo autunno.

Nel servizio l'intervista a Manuel Celli (imprenditore)



