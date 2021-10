UNA MELA AL GIORNO.... "Facciamo sparire la sclerosi multipla con le mele" Presto iniziativa anche a San Marino La testimonianza del modello e ballerino Ivan Cottini

Facciamo sparire la sclerosi multipla con un sacchetto di mele. Fino al 4 ottobre – giornata del Dono Day - torna 'La Mela di Aism', evento promosso dall’Associazione italiana sclerosi multipla.

Nel video l'invito a non perdere l'occasione di donare di Ivan Cottini, modello e ballerino. Ospite spesso dei nostri studi, non ha permesso che la malattia prendesse le redini della sua vita. Ivan Cottini è ormai di casa a San Marino, dove è chiamato come testimonial di iniziative ed eventi. A breve appuntamento di sensibilizzazione anche in Repubblica.

Sentiamo Ivan Cottini

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: