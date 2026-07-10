SOCIAL Facebook e Instagram nel mirino dell'UE: "Così alimentano la dipendenza" Bruxelles accusa i social di intrappolare soprattutto i più giovani con scroll infinito e algoritmi. Se le contestazioni saranno confermate, Meta rischia una multa fino al 6% del fatturato mondiale.

L'Europa dichiara guerra ai social che creano dipendenza. Nel mirino Facebook e Instagram: secondo la Commissione europea il loro design spingerebbe gli utenti, soprattutto i più giovani, a restare connessi sempre più a lungo, intrappolandoli in un loop ipnotico. Sotto accusa lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e gli algoritmi che suggeriscono contenuti sempre più personalizzati, alimentando un utilizzo compulsivo delle piattaforme e favorendo quella che Bruxelles definisce una sorta di “modalità pilota automatico" digitale.

A preoccupare è soprattutto l'impatto sui minori. In Europa, quasi la metà dei bambini ha un account Instagram già a 12 anni. Le Big Tech avrebbero deliberatamente ignorato l'impatto di storie e reel, lasciando che gli adolescenti passassero le ore notturne incollati agli schermi. Con gravi conseguenze nella vita reale: picchi di ansia, depressione, disturbi del sonno, problemi di salute mentale. Se le conclusioni preliminari saranno confermate, Meta rischia una sanzione fino al 6% del fatturato mondiale.

"Le multinazionali non faranno profitti a scapito del benessere dei nostri figli", ha tuonato il portavoce dell'Esecutivo UE. Meta respinge le accuse. L'azienda sostiene di aver già introdotto importanti tutele per gli adolescenti, come gli account dedicati ai teenager, il blocco automatico di Instagram durante la notte e limiti giornalieri di utilizzo. Per Bruxelles è solo fumo negli occhi: contromisure troppo facili da aggirare per i ragazzi e troppo complessi per i genitori. L'indagine non è conclusa ma il messaggio, intanto, è già chiaro: la tecnologia deve tornare a essere uno strumento al servizio dell'uomo, e non una trappola per la mente dei più giovani.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: