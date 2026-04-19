DIGITALIZZAZIONE Facilitatore digitale: dall'Usl l'invito a pubblicizzare un servizio che aiuta il cittadino nelle pratiche PA “Bene la digitalizzazione dei servizi, ma nessuno deve restare indietro”, il parere espresso dal sindacato. Un'assistenza gratuita che consente di risparmiare tempo e denaro

Facilitatore digitale: dall'Usl l'invito a pubblicizzare un servizio che aiuta il cittadino nelle pratiche PA.

La digitalizzazione dei servizi pubblici rappresenta un passo importante per la modernizzazione del Paese, ma deve andare di pari passo con l’inclusione dei cittadini. È questo il messaggio lanciato dall’USL, che interviene sul tema della transizione digitale in atto nella Repubblica di San Marino.

Il sindacato riconosce i benefici dell’innovazione, sottolineando come la trasformazione digitale possa semplificare l’accesso ai servizi e migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione, in linea con il percorso già avviato negli ultimi mesi per rendere il sistema più moderno e accessibile . Allo stesso tempo, però, l’USL mette in guardia dai rischi di esclusione: non tutti i cittadini dispongono delle competenze o degli strumenti necessari per affrontare questo cambiamento. Per questo, secondo il sindacato, è fondamentale accompagnare le persone nel processo di digitalizzazione.

Si parla, nello specifico, del "facilitatore digitale", cioè un'iniziativa portata avanti dal sindacato per fornire assistenza gratuita alla popolazione per inoltrare pratiche online e curata da volontari civici. Questo servizio, spiega USL, non ha utenti, perché le persone non lo conoscono ancora. Da qui l'invito a una maggiore divulgazione: si tratta di un'opportunità che velocizza il rapporto con la PA e consente di risparmiare tempo e denaro. Auspichiamo, conclude il sindacato, che al servizio "venga data la visibilità che merita".

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