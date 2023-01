UNIRSM Facoltà di Design: un contest per scegliere la felpa d'istituto, in collaborazione con BASEDODICI Le 50 proposte sono state postate sui social e messe ai voti

Un contest giovanile a 360 gradi: ideato dal collettivo Swagmarino, formato da studenti di Design dell'Unirsm, rivolto ai giovani colleghi e in collaborazione con un giovane brand anticonvenzionale nato nel 2017, ma già molto diffuso tra i ragazzi: BASEDODICI. Il concorso, supervisionato dai direttori dei corsi di laurea in Design, consisteva nella realizzazione grafica della futura felpa d'istituto: le 50 proposte sono state postate sui social e messe ai voti, per stilare una classifica finale.

Un’occasione, questa, per avviare sinergie e scambi creativi tra il brand e gli studenti dell'Università, con la possibilità di seguire un processo completo dal concept alla realizzazione. Infine, dopo una cena di gala, nell'ex Monastero di Santa Chiara la premiazione del vincitore e le 10 proposte più apprezzate con i nomi dei creatori.

Al terzo posto Matteo Beotti, che ha portato a casa un assegno di 50 euro e un omaggio per il prossimo evento di Swagmarino. Sul secondo gradino del podio è salita Anna Bianchi, premiata con 100 euro e una hoodie in omaggio. Mentre la nuova felpa d'istituto porta la firma di Arianna Cocon, che vincendo il contest si è guadagnata 150 euro e la “sua” felpa in omaggio.

