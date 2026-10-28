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Faetano, cantieri al via per la frana V Gualdaria

Incontro con la cittadinanza per illustrare gli interventi di messa in sicurezza, insieme al quadro delle opere in corso per il Castello

di Annamaria Sirotti
28 ott 2026

Fronte critico che attende soluzioni dal 2018: con il via ai cantieri ad inizio settimana scatta l’operazione di ripristino e consolidamento del movimento franoso in località Bigandola, arteria cruciale per la comunità di Faetano, con l’obiettivo di garantire la definitiva messa in sicurezza e la piena fruibilità dell’area. Il piano è stato presentato alla cittadinanza dal Segretario al Territorio Matteo Ciacci, il Capitano di Castello Giorgio Moroni e il Direttore di Dipartimento Catia Cesarini, che hanno fatto il punto su soluzioni tecniche, tempi di realizzazione e gestione della viabilità.

L’orizzonte temporale punta dritto ad aprile 2027 per la riconsegna dell'opera collaudata e sicura. Per consentire i lavori, la viabilità subirà inevitabili modifiche a fasi: già da lunedì, è attivo un senso unico alternato regolato da semaforo; dal 3 novembre al 18 dicembre la strada sarà invece completamente chiusa al traffico, con deviazioni su percorsi alternativi già predisposti. Due, in particolare, i correttivi messi in campo per tutelare i cittadini durante le fasi più impattanti: per snellire i flussi, la direttrice verso Montegiardino è stata liberata dai due semafori prima attivi; sul fronte dei servizi, il medico di base garantirà la presenza in ambulatorio dal lunedì al venerdì, evitando spostamenti alle persone anziane e fragili.

L'intervento fa parte di un pacchetto più ampio di investimenti sul Castello: dalla sistemazione dell'argine del Marano e del torrente di via Campo del Fiume, all’ampliamento del cimitero con nuovi ossari, fino al recupero a fini comunitari dell’ex Asilo e dell’ex casa del dottore, accanto a nuove asfaltature e al completamento del campo da beach. Un piano capillare per restituire sicurezza, servizi e vivibilità.




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